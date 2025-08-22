В России хотят ужесточить наказание за фальшивый знак «Инвалид»: подробности

На заключение в правительство передан законодательный проект, предусматривающий лишение водительских прав за повторную незаконную установку на автомобиль знака «Инвалид». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.
Разработчиками данного законопроекта выступили председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов и зампред думского комитета Михаил Терентьев.
Штраф за незаконную установку знака «Инвалид» предлагается увеличить с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей для граждан, а также ввести конфискацию знака.
В случае повторного правонарушения меры ответственности ужесточаются: граждане могут быть оштрафованы на 15 тысяч рублей или лишены водительских прав на срок от одного до трех месяцев.
