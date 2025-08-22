FESCO подарит Владивостоку мурал длиной 400 метров

«Этот арт-объект — не просто украшение Владивостока и элемент его ландшафта. Он станет художественной летописью FESCO, данью уважения всем поколениям моряков, докеров и логистов, которые строили и развивали Группу на протяжении 145 лет. Ее история неразрывно связана с Дальним Востоком, мы хотим рассказать о ней жителям и гостям Приморья в такой яркой и запоминающейся форме. Мурал будет символизировать наше единство с родным городом», — отметил директор филиала FESCO во Владивостоке Николай Чвертко.