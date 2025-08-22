В Соцфонде рассказали, какую пенсию получают госслужащие

Как следует из материалов Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости, на 1 июля среднемесячная пенсия гражданских служащих федерального уровня достигла 36,2 тысячи рублей.
Сообщается, что средняя пенсионная выплата для федеральных госслужащих достигает 36 281 рубля. Общая численность данной категории пенсионеров составляет приблизительно 95,6 тысячи человек.
Как свидетельствуют данные, работающие пенсионеры из числа госслужащих получают в среднем 37 058 рублей, в то время как неработающие — 36 200 рублей. Большая часть данной категории пенсионеров (86,6 тыс. человек) не трудоустроена.
Накануне в Соцфонде заявили, что российским пенсионерам могут удерживать до 50% пенсии при наличии долгов. Кроме этого, ранее KP.RU сообщал, что по состоянию на первое июля средний размер страховой пенсии по старости в России достиг показателя в 25 098 рублей.