В Соцфонде рассказали, какую пенсию получают госслужащие

Накануне в Соцфонде заявили, что российским пенсионерам могут удерживать до 50% пенсии при наличии долгов. Кроме этого, ранее KP.RU сообщал, что по состоянию на первое июля средний размер страховой пенсии по старости в России достиг показателя в 25 098 рублей.