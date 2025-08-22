Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число закрытых аэропортов выросло до четырех

Аэропорты Калуги и Самары приостановили работу — воздушные гавани временно не выпускаюти не принимают рейсы, сообщили в Росавиации. В ночь на 22 августа идентичные меры также ввели в Волгограде и Саратове.

Источник: РИА "Новости"

Подобные меры вводят из-за риска атаки БПЛА на регионы. Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на регион.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше