Минздрав России объявил о новых правилах проверки здоровья водителей

Министерство здравоохранения России уточнило дату начала действия изменений в порядке медицинского освидетельствования водителей. В официальном сообщении ведомства говорится, что поправки, принятые Федеральным законом от 7 июля 2025 года № 200-ФЗ, вступят в силу 1 марта 2027 года. Эти изменения касаются, в том числе, новой формы медицинского заключения.
Согласно новому закону, данные о состоянии здоровья водителей будут интегрированы в единую базу Минздрава, что позволит сотрудникам ГИБДД получать медицинскую информацию напрямую из поликлиник. Также поправки предусматривают возможность аннулирования водительских удостоверений на основании диагноза, установленного при внеочередном медицинском осмотре.
В настоящее время водительские медкомиссии проходят каждые десять лет. После введения изменений права могут быть временно изъяты при наличии противопоказаний к управлению транспортным средством. Водителю предоставляется месяц на лечение и подтверждение выздоровления. При успешном прохождении обследования водительское удостоверение будет возвращено.
До этого сообщалось, что части россиян запретят водить авто с 1 сентября.