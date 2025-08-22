Минздрав России объявил о новых правилах проверки здоровья водителей

В настоящее время водительские медкомиссии проходят каждые десять лет. После введения изменений права могут быть временно изъяты при наличии противопоказаний к управлению транспортным средством. Водителю предоставляется месяц на лечение и подтверждение выздоровления. При успешном прохождении обследования водительское удостоверение будет возвращено.