В Красноярске сносят два аварийных дома

Вчера в Железнодорожном районе начался снос дома на улице Демьяна Бедного. Зданию в этом году исполнилось бы 72 года. Его признали аварийным еще в декабре 2015-го. В доме проживало 17 человек, расселение началось в 2022 году и завершилось только в этом году из-за затянувшейся судебной тяжбы. Согласно действующему проекту межевания, на участке возможно размещение объекта коммунальных услуг, за исключением гаражей, стоянок и мастерских.