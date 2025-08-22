В Красноярске сносят два аварийных дома

Вчера в Железнодорожном районе начался снос дома на улице Демьяна Бедного. Зданию в этом году исполнилось бы 72 года. Его признали аварийным еще в декабре 2015-го. В доме проживало 17 человек, расселение началось в 2022 году и завершилось только в этом году из-за затянувшейся судебной тяжбы. Согласно действующему проекту межевания, на участке возможно размещение объекта коммунальных услуг, за исключением гаражей, стоянок и мастерских.
Одновременно ведется демонтаж еще одного аварийного дома — по улице Краснопресненской, 36. Здание возвели в 1949 году, в нем проживало 53 человека. Дом признали аварийным в апреле 2017 года, а последняя семья переехала лишь в июне 2025-го.
Всего с начала года в Красноярске уже снесли 20 аварийных домов, а также здание бывшей школы искусств на улице Квартальной, 1.