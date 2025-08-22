Годовая инфляция в Челябинской области по-прежнему выше, чем в целом по стране

«Цены на Южном Урале в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,42% к июню. Годовая инфляция снизилась и составила 9,18%. Это выше, чем в целом по стране (8,79%)», — говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.
Продовольствие в июле подешевело, однако накопленным итогом за год рост цен на него оставался заметным. Непродовольственные товары за июль в цене практически не изменились, за год цены на них умеренно выросли. Услуги в июле подорожали как за месяц, так и в целом за год.
С исключением сезонности цены в июле выросли сильнее, чем в июне. В основном это связано с индексацией коммунальных тарифов.
Годовая инфляция в России в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели. «Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем», — отмечается в комментарии.