Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Годовая инфляция в Челябинской области по-прежнему выше, чем в целом по стране

Годовая инфляция в Челябинской области по-прежнему выше, чем в целом по стране, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Freepik

«Цены на Южном Урале в июле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,42% к июню. Годовая инфляция снизилась и составила 9,18%. Это выше, чем в целом по стране (8,79%)», — говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.

Продовольствие в июле подешевело, однако накопленным итогом за год рост цен на него оставался заметным. Непродовольственные товары за июль в цене практически не изменились, за год цены на них умеренно выросли. Услуги в июле подорожали как за месяц, так и в целом за год.

С исключением сезонности цены в июле выросли сильнее, чем в июне. В основном это связано с индексацией коммунальных тарифов.

Годовая инфляция в России в июле снизилась, но пока еще остается существенно выше цели. «Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы вернуть годовую инфляцию к 4% в 2026 году и удерживать вблизи этого уровня в дальнейшем», — отмечается в комментарии.