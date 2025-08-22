УФАС признал незаконной рекламу эротического массажного салона в Перми

О происшествии с неоднозначной рекламой ведомство рассказало днём 21 августа в своей группе. По данным антимонопольной службы, объявление от лица одного из спа-салонов краевой столицы содержало текст с неоднозначным содержанием и QR-код. Перейдя по последнему, жители краевой столицы попадали на сайт, где было видно наглядную информацию об услугах эротического массажа.