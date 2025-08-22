В Омске отменили планы по реконструкции аварийного дома на проспекте Королёва

В четверг, 21 августа, было принято новое постановление городской администрации Омска, касающееся состояния многоквартирного дома на проспекте Королёва, 4а в Нефтяниках. Согласно документу, дом признан аварийным и подлежит расселению. Жильцов планируют расселить до 31 декабря 2032 года.
Кроме того, новый нормативный акт отменяет предыдущее постановление от 22 апреля 2025 года, которое предусматривало реконструкцию здания.
Дом на проспекте Королёва, 4а был построен в 1969 году и изначально использовался как общежитие. На данный момент в нём зарегистрированы около 456 жильцов.
В феврале 2025 года возникли разногласия между муниципальной комиссией и экспертами Омского центра кадастровой оценки по поводу состояния здания. Эксперты посчитали, что конструктивные элементы дома, такие как стены, фундамент и подвал, требуют признания аварийными.