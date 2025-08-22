Казахстан будет обеспечен энергией от АЭС на 100 лет — глава «Росатома» Лихачев

«Никакого технологического намека на загрязнение радиацией воды, которая используется для охлаждения, нет и быть не может. Все расчеты, связанные с изменением температуры, с изменением солености делаются заранее в рамках технических проектов. Проводятся все необходимые экологические экспертизы. И, конечно, ведется диалог с общественностью, с независимыми экологическими организациями, с жителями», — сказал Лихачев.