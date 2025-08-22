Казахстан будет обеспечен энергией от АЭС на 100 лет — глава «Росатома» Лихачев

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев высказал свое мнение касательно будущей АЭС в Казахстане в интервью журналисту Акмарал Баталовой на канале «Купол юрты».
«Планируется две установки на первом этапе, и запустив оба реактора, получаем почти 2,5 гигаватта зеленой устойчивой энергии в энергосистеме Казахстана. Вот к этому пути мы идем, такой путь выбран правительством республики и одобрен президентом Токаевым», — сказал глава «Росатома».
Также он рассказал об особенностях проекта. Он долгосрочный и работать будет 100 лет, сказал Лихачев. Проектная мощность будущей АЭС — 60 лет.
«Мы уверены, что 60 (лет — ред.) можно брать смело, добавляя как минимум 20, а скорее всего 40 лет продления. Важно подчеркнуть, что каждый этап продления абсолютно под контролем, пока держим по 60 годам, держим в голове 100», — отметил Лихачев.
Что касается стоимости будущей АЭС, то Лихачев подтвердил озвученные Саткалиевым цифры. Это 14−15 миллиардов долларов инвестиций, требуемых для возведения атомной станции.
Мы это подтверждаем и считаем, что это один из самых оптимальных вариантов соотношения цены и качества. Мы предлагаем Казахстану не только вместе построить АЭС, но и вместе шагнуть в четвертое поколение.
Казахстан ощутит значительный вклад в ВВП за счет того, что местные компании получат много заказов во время строительства станции. После его завершения АЭС перейдет Казахстану, и он сам решит, как дальше сотрудничать с Росатомом, сказал Лихачев.
Также глава «Росатома» прокомментировал высказывания некоторых людей о якобы радиационной опасности для озера Балхаш.
«Никакого технологического намека на загрязнение радиацией воды, которая используется для охлаждения, нет и быть не может. Все расчеты, связанные с изменением температуры, с изменением солености делаются заранее в рамках технических проектов. Проводятся все необходимые экологические экспертизы. И, конечно, ведется диалог с общественностью, с независимыми экологическими организациями, с жителями», — сказал Лихачев.
Он отметил, что сама технология охлаждения подразумевает обычно применение так называемых сухих градирен, то есть без использования больших водных объемов, которые позволяют в десятки раз сократить потребность воды.
Казахстан — абсолютный лидер на рынке природного урана, подчеркнул Лихачев. 40% мировой добычи, а сейчас открывается новый этап развития атомной отрасли республики.
8 августа Казахстан и Россия дали старт строительству АЭС в республике. Церемония с участием гендиректора Росатома Алексея Лихачева и председателя агентства Казахстана по атомной энергии Алмасадама Саткалиева прошла близ поселка Улькен Алматинской области.
Росатом построит два энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 — такими же, как на Нововоронежской АЭС (НВАЭС) и на строящейся в Турции станции «Аккую».