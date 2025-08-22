В Пермском крае предприниматель обманул больницу на 1,7 млн рублей

Как рассказывает управление, проблемы возникли в Соликамске во время реализации национального проекта «Здравоохранение». Сотрудники ведомства выяснили, что предприниматель, который получил право на строительство больницы, использовал в процессе не те материалы, что были заявлены техническим заданием. Ущерб от его действий составил более 1,7 миллиона рублей.