В Пермском крае предприниматель обманул больницу на 1,7 млн рублей

Предприниматель в Пермском крае обманул строящуюся больницу на 1,7 миллиона рублей, сообщает региональное УФСБ.
Как рассказывает управление, проблемы возникли в Соликамске во время реализации национального проекта «Здравоохранение». Сотрудники ведомства выяснили, что предприниматель, который получил право на строительство больницы, использовал в процессе не те материалы, что были заявлены техническим заданием. Ущерб от его действий составил более 1,7 миллиона рублей.
Собранные материалы ФСБ предоставило следователям ОМВД России «Соликамский», которые возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сам бизнесмен был задержан. В управлении также сообщили, что Пермский краевой суд рассмотрел материалы дела и признал мужчину виновным.
«Ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафа в размере 234 тыс. рублей, взыскания ущерба в сумме 1,7 млн рублей в пользу медицинского учреждения», — рассказали в УФСБ по Пермскому краю.
Кроме того, осуждённому запрещено заключать государственные и муниципальные контракты на протяжении 2 лет и 6 месяцев.