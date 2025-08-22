Россиянам рассказали, как не потерять заброшенный участок после 1 сентября 2025 года

Специалисты посоветовали три варианта решения проблемы. Можно сдать землю в аренду, передать соседям или знакомым по договору безвозмездного пользования, но только с тем условием, что территория будет приведена в порядок. Таким образом владелец сохранит право на землю, даже если сам не может регулярно заниматься ею.