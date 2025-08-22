Россиянам рассказали, как не потерять заброшенный участок после 1 сентября 2025 года

Россиянам рассказали, как не потерять заброшенный участок. С 1 сентября в стране вступают в силу новые правила, по которым будут определять бесхозные участки. Специалисты Росреестра назвали KP.RU три решения, чтобы не потерять территорию.
— Собственник не обязан сам лично работать на земле. Есть несколько законных способов решить проблему, — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты посоветовали три варианта решения проблемы. Можно сдать землю в аренду, передать соседям или знакомым по договору безвозмездного пользования, но только с тем условием, что территория будет приведена в порядок. Таким образом владелец сохранит право на землю, даже если сам не может регулярно заниматься ею.
— Также можно нанять кого-то, кто будет периодически приезжать и наводить порядок, — пока вы не решите, а что с этой землей делать, — заключили в Росреестре.
Напомним, если участок — садовый, огородный, приусадебный или в пределах населенного пункта и не предназначен для строительства — завален мусором или зарос сорняками, претензии к владельцу могут появиться спустя три года после получения участка.