Росреестр рассказал, кто получит выручку с продажи изъятой заброшенной земли

Если собственник заброшенной или заросшей земли игнорирует все предписания и не наводит порядок на участке, дело может дойти до крайних мер — земля может быть изъята через суд. Росреестр рассказал KP.RU, кому в итоге достанутся деньги с продажи такого участка.
— Просто забрать землю себе местные власти не вправе. Процедура «отъема» сложная, а участок по решению суда выставляется на публичные торги, — пояснили в Росреестре.
Вырученные средства после вычета расходов на проведение торгов возвращаются бывшему собственнику. То есть деньги получает тот, кто изначально не ухаживал за заброшенной землей, а не местный бюджет.
Чтобы дойти до изъятия, проходит несколько этапов, когда собственник еще может спасти участок. Три года дается на то, чтобы при необходимости привести участок в пригодный для использования вид. После приходит предостережение, затем предписание, после — штраф, и только в самом конце наступают торги.