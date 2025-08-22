Росреестр рассказал, кто получит выручку с продажи изъятой заброшенной земли

Чтобы дойти до изъятия, проходит несколько этапов, когда собственник еще может спасти участок. Три года дается на то, чтобы при необходимости привести участок в пригодный для использования вид. После приходит предостережение, затем предписание, после — штраф, и только в самом конце наступают торги.