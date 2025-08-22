Ричмонд
Росреестр рассказал, кто получит выручку с продажи изъятой заброшенной земли

Росреестр: Выручка с продажи заброшенной земли вернется ее бывшему собственнику.

Источник: Комсомольская правда

Если собственник заброшенной или заросшей земли игнорирует все предписания и не наводит порядок на участке, дело может дойти до крайних мер — земля может быть изъята через суд. Росреестр рассказал KP.RU, кому в итоге достанутся деньги с продажи такого участка.

— Просто забрать землю себе местные власти не вправе. Процедура «отъема» сложная, а участок по решению суда выставляется на публичные торги, — пояснили в Росреестре.

Вырученные средства после вычета расходов на проведение торгов возвращаются бывшему собственнику. То есть деньги получает тот, кто изначально не ухаживал за заброшенной землей, а не местный бюджет.

Чтобы дойти до изъятия, проходит несколько этапов, когда собственник еще может спасти участок. Три года дается на то, чтобы при необходимости привести участок в пригодный для использования вид. После приходит предостережение, затем предписание, после — штраф, и только в самом конце наступают торги.