В Челябинске ищут перевозчика для нового автобусного маршрута

Автобус будет следовать от улицы Генерала Костицына по Лазурной, Брусничной, дороге «Шершни Челябинска — посёлок Западный», по улицам Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных и Молодогвардейцев, а также в обратном направлении.
Остановки запланированы в микрорайонах «Привилегия», «Белый хутор», в садах «Вишнёвый», «Мичуринец», «Петушок», а также в посёлках Западный-2 и Шершни. В Челябинске транспорт будет останавливаться на улицах Академика Сахарова, Академика Королёва, Академика Макеева, Салавата Юлаева, около Челябинского государственного университета, на Братьев Кашириных и Молодогвардейцев.
Протяжённость всего маршрута составит 40,1 километра.
Планируется, что на маршруте будет работать 16 автобусов среднего класса и две резервных машины. В будние дни перевозчик должен совершать 73 рейса в прямом направлении и 79 в обратном, в выходные и праздничные дни — по 60 рейсов.
В автобусах должен быть Wi-Fi и USB зарядки на поручнях, а также валидаторы для безналичной оплаты. Победителя аукциона выберут 2 сентября. Он будет обслуживать маршрут с 1 декабря 2025 года до 31 декабря 2027 года.
Это уже вторая попытка найти перевозчика для обслуживания маршрута. Первый аукцион объявляли в середине июля. Тогда начальная цена контракта была чуть ниже — 151,8 миллиона рублей. Победителя должны были определить 25 июля, однако 17 июля торги отменили.