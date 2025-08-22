Лицензирование вывоза яблок вводится в Беларуси с 1 сентября на шесть месяцев, сообщили в пресс-службе правительства.
Сообщается, что постановление подписано премьер-министром.
«Вывоз данной продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Республики Беларусь будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Минсельхозпродом, облисполкомами и Минским горисполкомом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что решение о возможности выдачи лицензии будет приниматься исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции в Беларуси. И еще исходя из потребности страны в ней на момент согласования лицензии.
Также информируют, что постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме.
