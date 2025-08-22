Выделенные полосы и ремонт дорог: как меняется дорожная сеть Новосибирска

Для борьбы с пробками и улучшения транспортной доступности мэрия Новосибирска предпринимает целый ряд шагов. Уже сейчас на основных магистралях города действует 25,4 км выделенных полос. До 2030 года планируется создать еще более 56 км таких полос на улицах Кирова, Дуси Ковальчук и Октябрьской магистрали.
«В целях повышения эффективности этих полос рассматривается возможность установки комплексов фото и видеофиксации нарушений ПДД», — цитирует мэрию Новосибирска «ФедералПресс».
Также работа ведётся по перераспределению транспортных потоков. Так, для увеличения пропускной способности были ликвидированы левые повороты на пересечении улиц Ватутина и Новогодней, а также Кедровой и Охотской. Запрещён левый поворот и на перекрёстке Станционная-Бетонный проезд. Также убраны места для разворота на ул. Б. Богаткова в районе дома № 262 и пр. Дзержинского около дома № 5.
Происходит и перенастройка светофоров. На 20 участках скорректированы их режимы, а на улицах Жуковского, Станционной, Большевистской, Восход и Кирова внедрено координационно-адаптивное управление. До октября 2025 года такая система появится на улицах Бориса Богаткова и Никитина.
Увеличено время разрешающего сигнала светофора для левого поворота с улицы Станционной на улицу 2-ю Станционную. Кроме того на пересечении этих улиц при движении со стороны улицы Порт-Артурской добавлена полоса для движения транспортного потока перед светофором.
Перспективы развития связаны и с новыми маршрутами, но это зависит от количества выделяемых бюджетных средств. Запланировано несколько изменений. После ввода эстакады на площади Труда трамвайные маршруты № 2 и № 8 переведут на кольцевое движение с увеличением количества подвижного состава. При строительстве трамвайной линии по Гусинобродскому шоссе маршрут № 13 продлят до автовокзала. Также рассматривается вопрос запуска троллейбусов через железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» до Заельцовского парка.
Помимо этого мэрией были подписаны контракты на ремонт 22,5 км дорожного полотна на 1,164 млрд рублей на 18 участках города.
