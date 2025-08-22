Выделенные полосы и ремонт дорог: как меняется дорожная сеть Новосибирска

Также работа ведётся по перераспределению транспортных потоков. Так, для увеличения пропускной способности были ликвидированы левые повороты на пересечении улиц Ватутина и Новогодней, а также Кедровой и Охотской. Запрещён левый поворот и на перекрёстке Станционная-Бетонный проезд. Также убраны места для разворота на ул. Б. Богаткова в районе дома № 262 и пр. Дзержинского около дома № 5.