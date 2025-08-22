103 самолета закупит Казахстан до 2030 года

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Правительство Казахстана планирует увеличить парк воздушных судов.
«В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю», — отметил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.
Для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений функционирует 21 субсидируемый маршрут в девяти областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 миллиарда тенге (11,9 миллионов долларов). Особый акцент сделан на развитие туристических направлений — Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.
Рассказали в правительстве и о развитии авиационной инфраструктуры. Так, в Астане в 2025 году стартовал проект модернизации международного аэропорта «Нурсултан Назарбаев» с привлечением инвестиций в объеме 1,1 миллиарда долларов.
«В его рамках предусмотрено строительство второй взлетно-посадочной полосы, а также третьего пассажирского и грузового терминала. Также будет создан “Аэротрополис” — многофункциональный комплекс с индустриально-логистической зоной, бизнес-центрами, гостиницами и торговыми площадями», — сообщил Кабмин.
Алматинский аэропорт модернизируется по Генплану развития до 2050 года. Уже начата первая фаза, которая включает реконструкцию терминала внутренних рейсов, строительство рулежной дорожки, обновление ВПП и топливной инфраструктуры, создание современного грузового перрона и ангара техобслуживания.
«Планируется также возведение отеля и многоуровневой парковки. На строительном этапе будет создано более 1,8 тысячи рабочих мест, еще 550 постоянных рабочих мест будет создано в ходе операционной деятельности», — отметили в правительстве.
В Шымкенте в ближайшие годы запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы протяженностью 3,5 тысячи метров. Одновременно ведется работа по созданию мультимодального хаба, который соединит аэропорт с территорией СЭЗ «Онтустик».
В Актобе началось строительство многофункционального логистического хаба с площадью на первом этапе 15 тысяч квадратных метров. Здесь будут предусмотрены современные склады, в том числе для опасных и скоропортящихся грузов, холодильные камеры и секции для ценных товаров.
Также после 33-летнего перерыва в городе Аркалык откроется аэропорт. Принято решение построить новый современный пассажирский терминал и обновить всю инфраструктуру, отметили в правительстве. По плану, новая ВПП и пассажирский терминал смогут обслуживать до 70 пассажиров в час.