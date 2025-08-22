Суд взыскал с УВЗ бюджетные деньги за неудавшуюся секретную разработку

На создание платформы в 2015 году по линии министерства было выделено 106 млн рублей. По государственному заданию на эти деньги свердловскому предприятию необходимо было разработать технологии производства гусеничной платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией. Новую технику планировалось использовать в Арктике. Тем же госзаданием «Уралвагонзаводу» предписывалось получить шесть патентов и секретов производства, а затем продать 200 единиц новой техники.