Суд взыскал с УВЗ бюджетные деньги за неудавшуюся секретную разработку

Арбитражный суд Московского округа обязал свердловское предприятие НПО «Уралвагонзавод» (входит в «Ростех») вернуть Минпромторгу РФ 106 млн рублей, перечисленных за разработку гусеничной платформы. Информация об этом размещена в картотеке указанного суда.
На создание платформы в 2015 году по линии министерства было выделено 106 млн рублей. По государственному заданию на эти деньги свердловскому предприятию необходимо было разработать технологии производства гусеничной платформы с гибридной энергоустановкой и электромеханической трансмиссией. Новую технику планировалось использовать в Арктике. Тем же госзаданием «Уралвагонзаводу» предписывалось получить шесть патентов и секретов производства, а затем продать 200 единиц новой техники.
Предприятие через семь лет после получения субсидии результатов не предоставило. Минпромторг РФ обратился в суд с требованием взыскать бюджетные средства с «Уралвагонзавода». В суде первой инстанции министерству отказали в удовлетворении требований. Но в апелляции чиновникам удалось доказать свою правоту. Теперь «Уралвагонзавод» должен вернуть 106 млн рублей и еще доплатить 10 млн рублей в виде штрафа.