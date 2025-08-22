Федеральные гранты на благоустройство выиграли три города Воронежской области

Об этом сообщило региональное правительство.
Итоги соответствующего всероссийского конкурса были подведены в Казани. Победителями из Воронежской области стали Анна, Нововоронеж и Семилуки.
Поддержка из федеральной казны составит 260 миллионов рублей, выбранные проекты планируют реализовать в 2026—2027 годах.
Наш регион участвует в конкурсе уже семь лет. За это время область привлекла более 1,8 миллиарда рублей на облагораживание малых городов.
