Федеральные гранты на благоустройство выиграли три города Воронежской области

Сразу три населенный пункта Воронежской области стали лауреатами конкурса малых городов Минстроя РФ, выиграв гранты на реализацию проектов благоустройства.

Источник: Reuters

Об этом сообщило региональное правительство.

Итоги соответствующего всероссийского конкурса были подведены в Казани. Победителями из Воронежской области стали Анна, Нововоронеж и Семилуки.

Поддержка из федеральной казны составит 260 миллионов рублей, выбранные проекты планируют реализовать в 2026—2027 годах.

Наш регион участвует в конкурсе уже семь лет. За это время область привлекла более 1,8 миллиарда рублей на облагораживание малых городов.

Ранее «МК в Воронеже» писал, что Москва поддержала заявку Воронежской области на получение казначейских инфраструктурных кредитов. Одобренные региону 2,46 миллиарда рублей пойдут на создание очистных сооружений в Павловске.