Взрывные работы проведут на цементном заводе в Новороссийске 22 августа

В Новороссийске 22 августа, в карьере цементного завода «Пролетарий», проведут плановые взрывные работы. Об этом сообщили в администрации Новороссийска, предупредив жителей и гостей города о возможных громких звуках.
«22 августа в период с 13:00 до 17:00 будут проведены взрывные работы», — говорится в сообщении городских властей.
Подобные мероприятия проводятся в Новороссийске регулярно и являются частью производственного процесса. Взрывы необходимы для добычи сырья, используемого в дальнейшем производстве цемента.
В Новороссийске работают пять цементных заводов, и население регулярно заранее оповещают о проведении взрывных работ, чтобы избежать лишнего беспокойства.