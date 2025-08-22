Платите за соседей: всем, у кого есть счётчики, объяснили нюанс оплаты ЖКУ

Эти расходы добавляются к стоимости воды сверх индивидуального потребления и отражаются в квитанциях с использованием счётчиков. На практике это означает, что даже ответственные собственники с установленными приборами учёта платят не только за свою воду, но и за долю общего потребления дома. При этом расходы на общие нужды делятся между жильцами пропорционально площади или другим установленным нормативам.