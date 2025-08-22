Платите за соседей: всем, у кого есть счётчики, объяснили нюанс оплаты ЖКУ

Об этом предупредил юрист Александр Бабичев, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил эксперт, наличие индивидуальных приборов учёта — это лишь один из аспектов правильного формирования платежей, и не всегда он обеспечивает полную защиту от необоснованных расходов. Если владелец квартиры не установил собственный счётчик, в его платежных документах будет указана сумма расходов на ЖКУ, рассчитанная по нормативам.
Это означает, что в квитанциях отображается усреднённое потребление, которое может значительно отличаться от реальных затрат жильца. Такой подход зачастую приводит к тому, что собственники платят за услуги больше или меньше фактического потребления, что создает риск переплаты или недоплаты, пишет «Парламентская газета».
Кроме этого, многие граждане забывают о так называемом повышающем коэффициенте — он может достигать 50% от нормативных значений на каждого прописанного человека. Это значит, что даже при наличии счётчика или при правильных нормативных расчетах итоговая сумма может увеличиваться за счёт этого коэффициента.
В результате собственники могут платить значительно больше ожидаемого, особенно если в квартире прописано несколько человек. Особое внимание стоит уделить тому факту, что владельцы квартир в многоквартирных домах обязаны оплачивать расходы на воду для общих нужд дома — так называемые коммунальные услуги для общедомовых нужд.
Эти расходы добавляются к стоимости воды сверх индивидуального потребления и отражаются в квитанциях с использованием счётчиков. На практике это означает, что даже ответственные собственники с установленными приборами учёта платят не только за свою воду, но и за долю общего потребления дома. При этом расходы на общие нужды делятся между жильцами пропорционально площади или другим установленным нормативам.
Иногда владельцы сталкиваются с мошенничеством со стороны управляющих компаний. Одним из распространённых способов обмана является дублирование одной и той же услуги в разных строках квитанции: например, одна и та же услуга может быть указана отдельно и включена в общую сумму расходов. Это ведет к двойной оплате за одну услугу и необоснованным затратам со стороны жильцов.
Также существует риск получения завышенных счетов за услуги, которые фактически не оказывались. Например, УК может указывать плату за ежедневную влажную уборку мест общего пользования, хотя уборка проводится гораздо реже — раз в неделю или даже реже. В таких случаях собственникам рекомендуется внимательно проверять начисления и запрашивать разъяснения по стоимости конкретных работ.
Эксперты советуют собственникам жилья быть внимательными к деталям в квитанциях: регулярно сравнивать указанные объемы потребления с реальными показаниями счётчиков (если они есть), контролировать наличие дублирующихся строк и следить за корректностью начислений по услугам.
В случае подозрений на неправомерные списания или завышенные суммы рекомендуется обращаться в управляющую компанию с требованием предоставить разъяснения и при необходимости — оспаривать неправомерные начисления через соответствующие органы или суд.