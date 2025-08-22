Ричмонд
Объяснены новые правила уплаты подоходного налога при работе из ОАЭ

Российская Федерация впервые детально регламентировала с Объединенными Арабскими Эмиратами порядок уплаты НДФЛ с заработной платы, полученной при дистанционной работе.

В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об исключении двойного налогообложения. Документ предоставляет физическим и юридическим лицам обеих стран возможность избежать одновременной уплаты налогов на идентичные виды доходов в бюджеты двух государств. Соглашение также определяет порядок налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, включая операции по его отчуждению.

В ранее заключенных международных договорах аналогичного характера дистанционная работа не упоминалась, что на практике приводило к ситуациям взимания подоходного налога в двух юрисдикциях одновременно.

До вступления в силу новых положений ставка НДФЛ на доходы от удаленной работы в России составляла 30%. Теперь нормы соглашения, регулирующие трудовые доходы удаленных сотрудников, будут соответствовать положениям Налогового кодекса РФ, что устраняет потенциальные споры относительно фактического места осуществления трудовой деятельности.

