Объяснены новые правила уплаты подоходного налога при работе из ОАЭ

В июле 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с ОАЭ об исключении двойного налогообложения. Документ предоставляет физическим и юридическим лицам обеих стран возможность избежать одновременной уплаты налогов на идентичные виды доходов в бюджеты двух государств. Соглашение также определяет порядок налогообложения доходов от движимого и недвижимого имущества, включая операции по его отчуждению.