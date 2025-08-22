Прокуратура оспаривает ввод нового терминала аэропорта Иркутска в Верховном суде

В конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на ввод нового терминала иркутского аэропорта. Требования воздушной гавани были удовлетворены в полном объёме — представление Байкало-Ангарской прокуратуры было признано незаконным. Однако в марте этого года Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил постановление Арбитражного суда Иркутской области, которое ранее признавало законным строительство нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешало его ввод в эксплуатацию.