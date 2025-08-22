Ричмонд
Прокуратура оспаривает ввод нового терминала аэропорта Иркутска в Верховном суде

В конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на эксплуатацию здания.

Источник: IrkutskMedia.ru

В июле 2025 года Восточно-Сибирская транспортная прокуратура подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ на постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, связанное с вводом нового терминала аэропорта Иркутска. Жалоба была возвращена без рассмотрения из-за нарушений в документах, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку Верховного суда РФ.

Прокуратура исправила недочёты и повторно подала жалобу. По данным картотеки, 1 августа Верховный суд истребовал материалы дела.

Добавим, временный терминал внутренних линий — это одноэтажный модульный пассажирский павильон сборно-разборного типа площадью 2,6 тысячи кв. метров. Прибывающие пассажиры будут попадать в него из самолета. В здании будет зона прилёта, лента для выдачи багажа, площадка для встречающих, зал и ожидания для трансферных пассажиров.

В конце ноября 2024 года арбитражный суд Приангарья отменил запрет на ввод нового терминала иркутского аэропорта. Требования воздушной гавани были удовлетворены в полном объёме — представление Байкало-Ангарской прокуратуры было признано незаконным. Однако в марте этого года Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил постановление Арбитражного суда Иркутской области, которое ранее признавало законным строительство нового терминала в аэропорту столицы Приангарья и разрешало его ввод в эксплуатацию.