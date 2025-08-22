Госдолг Омской области за полгода удалось снизить почти на пять миллиардов

«В общем объеме поступлений в бюджет региона треть — 24,5 миллиарда рублей приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что доходы сибирского региона с января по июль составили 74,3 миллиарда рублей, а расходы — 76,5 миллиардов рублей. В то же время госдолг Омской области снижен по итогам полугодия на 4,9 миллиарда рублей, и, по данным сайта министерства финансов, на 1 июля он составлял 68,5 миллиарда рублей.
Согласно поправкам в региональный бюджет, принятым в марте 2025 года, в этом году доходы региона должны составить 161,89 миллиардов рублей, а расходы сократиться до 162,42 миллиардов рублей. Таким образом, дефицит бюджета должен составить 535,9 миллиона рублей.
Напомним, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Омской области спишут огромную часть бюджетных кредитов — 4,46 миллиардов рублей, что снизит долговую нагрузку на областной бюджет. При этом эксперты полагают, что большого прорыва в связи с этим ждать не стоит.