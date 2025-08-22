Госдолг Омской области за полгода удалось снизить почти на пять миллиардов

В ведомстве уточнили, что доходы сибирского региона с января по июль составили 74,3 миллиарда рублей, а расходы — 76,5 миллиардов рублей. В то же время госдолг Омской области снижен по итогам полугодия на 4,9 миллиарда рублей, и, по данным сайта министерства финансов, на 1 июля он составлял 68,5 миллиарда рублей.