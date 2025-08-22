Ричмонд
В Витебской области проиндексировали чеки «Жилье»

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области проиндексировали именные приватизационные чеки «Жилье». Это предусмотрено решением Витебского областного исполнительного комитета от 14 августа 2025 года № 582, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: Freepik

Установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации чеков «Жилье» в размере 36,88.

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

Чеки «Жилье» могут использовать граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.

Приватизационные чеки не подлежат отчуждению, за исключением случаев дарения их по нотариально удостоверенному договору супругу (супруге), родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности в порядке наследования либо по решению суда.

Решение вступило в силу после официального опубликования.