В Витебской области проиндексировали чеки «Жилье»

Чеки «Жилье» могут использовать граждане и члены их семей, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для уплаты паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартирных жилых домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели.