Уровень инфляции замедлился в Новосибирской области

Июль стал месяцем рекордного замедления инфляции в Новосибирской области — цены выросли всего на 0,1% по сравнению с июнем, что стало наименьшим показателем за последние 12 месяцев. Согласно данным Росстата, годовая инфляция в регионе снизилась до 9,7% после июньских 11%, хотя и осталась выше общероссийского показателя в 8,8%, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.
На продовольственном рынке области зафиксировано снижение цен. Наибольшее падение отмечено на яйца, цена на которые снижается седьмой месяц подряд. Этот тренд объясняется ростом производства на сибирских птицефабриках и увеличением поставок из других регионов страны. Также подешевели кисломолочная продукция и сметана — здесь сказался сезонный фактор увеличения надоев молока.
Однако кофе продолжает дорожать как в розничных магазинах, так и в точках общественного питания. Общероссийский тренд обусловлен неурожаем в странах-производителях из-за неблагоприятных погодных условий и ростом логистических затрат.
На рынке непродовольственных товаров цены остались практически неизменными. После длительного снижения подорожали смартфоны и телевизоры, что ритейлеры связывают с распродажей складских запасов и закупкой новых партий по возросшим ценам. Также выросли цены на бытовую химию и косметику — производители столкнулись с увеличением стоимости компонентов, а ритейлеры — с ростом расходов на логистику и хранение.
Среди услуг наиболее заметный рост цен связан с июльской индексацией тарифов ЖКХ, которая потянула за собой удорожание бытовых услуг и аренды жилья. При этом отдых в санаториях и на базах отдыха подешевел по сравнению с июнем.
«Сибиряки, зная, какое у нас короткое лето, часто заранее заботятся о том, как его провести. Поэтому путёвки покупают задолго до отпускного сезона. Сейчас местным санаториям и базам надо заполнить номерной фонд на осень, и чтобы стимулировать продажи, они предлагают различные акции и скидки. Причём путёвки в регионе подешевели сильнее, чем в целом по России. Причина — в более выраженной сезонности в Новосибирской области», — поясняет Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
В целом в июле годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 9,7% после 11% в июне. При этом она осталась выше, чем в целом по стране, — 8,8%. Это всё ещё существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась в дальнейшем вблизи этого уровня.
