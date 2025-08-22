Уровень инфляции замедлился в Новосибирской области

В целом в июле годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 9,7% после 11% в июне. При этом она осталась выше, чем в целом по стране, — 8,8%. Это всё ещё существенно выше цели. Банк России будет поддерживать такие ставки в экономике, которые необходимы, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2026 году и оставалась в дальнейшем вблизи этого уровня.