В Хабаровском крае строят первую современную каменную дорогу

— В ближайшее время приступим к укреплению основания дороги от посёлка ГРП до аэропорта с использованием стабилизатора ANT. Эта технология обеспечивает создание прочных и долговечных дорожных оснований. О временном закрытии дороги, пока стабилизатор не застынет, мы сообщим дополнительно, — прокомментировал глава администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов.