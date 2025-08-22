В Хабаровском крае строят первую современную каменную дорогу

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края первыми в нашем регионе опробуют новую технологию дорожного строительства. Автотрассу от посёлка ГРП (Геолого-разведывательная партия) на окраине Чегдомына к местному аэропорту реконструируют при помощи современных химических реагентов. Эту дорогу основательно разбили тяжёлые грузовики во время строительства новой круглогодичной взлётно-посадочной полосы, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня».
На самых проблемных участках автотрассы к аэропорту применят новую для нашей территории технологию укладки дорожного полотна ANT. Разработанный российскими учёными реагент позволяет превращать каменистое основание дороги в единый особенно прочный монолит, который дольше обычного не подвержен разрушениям.
— В ближайшее время приступим к укреплению основания дороги от посёлка ГРП до аэропорта с использованием стабилизатора ANT. Эта технология обеспечивает создание прочных и долговечных дорожных оснований. О временном закрытии дороги, пока стабилизатор не застынет, мы сообщим дополнительно, — прокомментировал глава администрации Верхнебуреинского района Алексей Маслов.
Технологию ANT разработал инженер из Волгоградской области Антон Негуляев. От сокращённой формы его имени и называется препарат.
— Стабилизатор ANT инициирует направленный окислительный процесс, воздействуя молекулярным кислородом на поверхности частиц укрепляемого материала. В результате этого взаимодействия формируются новые кристаллические связи между частицами, что приводит к образованию искусственного каменного материала. Этот процесс имитирует естественные механизмы формирования осадочных пород, — объясняют разработчики.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края с интересом следят за опытом применения новых технологий в Верхнебуреинском районе. Если построенная при помощи химических реагентов дорога прослужит дольше обычного без необходимости ремонта, то эксперимент признают удачным для нашей климатической зоны и предложат активнее применять технологию «Каменных дорог» в нашем регионе.