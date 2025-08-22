На улицах Волгограда появятся новые мусорные контейнеры

— Здесь по нормативу должны быть четыре бака. Однако на днях на контейнерной площадке произошёл пожар. Огонь уничтожил три ёмкости. В добавок к единственному уцелевшему, мы временное установили здесь ещё один дополнительный контейнер. Однако они оба очень быстро переполнялись. Погрузочным бригадам приходилось собирать наваленный мусор непосредственно с контейнерной площадки. Это требовало от сотрудников дополнительных сил и времени. Сейчас же потребность близлежащих домов будет полностью закрыта за счёт новых баков, — подчеркнул Андрей Фортовой.