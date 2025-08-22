В Беларуси с 1 сентября повышаются тарифы за проезд по платным дорогам

Согласно документу, проезд 1 км по платной дороге для транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны будет составлять: для машин с двумя осями — 0,117 евро (было 0,114 евро), с тремя осями — 0,146 евро (было 0,142 евро), с четырьмя и более осями — 0,176 евро (было 0,171 евро).