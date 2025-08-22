Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан

«На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы по замене дефектных труб и их переизоляции на участке 1134−851 км магистрального газопровода “САЦ-4” завершены в полном объеме. Начиная с 21 августа, ведутся работы по заполнению данного участка газом для дальнейшего перехода к комбинированному выделенному маршруту МГ “САЦ-4”/»САЦ-5", — говорится в сообщении.