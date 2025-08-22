Ричмонд
Казахстан досрочно завершил ремонт газопровода для транзита российского газа в Узбекистан

Один из ключевых маршрутов в регионе готов к эксплуатации.

Источник: Пресс-служба АО "НК "QazaqGaz"

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. QazaqGaz сообщил о досрочном завершении ремонта газопровода «Средняя Азия-Центр» («САЦ»). Это позволит увеличить транзит российского газа в Узбекистан, отметили в компании.

«На сегодняшний день ремонтно-восстановительные работы по замене дефектных труб и их переизоляции на участке 1134−851 км магистрального газопровода “САЦ-4” завершены в полном объеме. Начиная с 21 августа, ведутся работы по заполнению данного участка газом для дальнейшего перехода к комбинированному выделенному маршруту МГ “САЦ-4”/»САЦ-5", — говорится в сообщении.

В октябре 2023 года на «САЦ» был запущен реверсный режим, благодаря которому российский газ впервые начал поступать в Узбекистан через территорию Казахстана. Торжественный запуск состоялся при участии президентов Казахстана, России и Узбекистана. Это событие стало важным этапом в развитии регионального энергетического сотрудничества, подчеркнули в компании.