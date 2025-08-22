Простор и приватность: Семь основных планировочных решений, которые делают жилье премиальным

Средняя площадь квартир и апартаментов в премиальных новостройках Москвы сегодня составляет 77,5 кв. м против 114,5 кв. м пять лет назад. То есть, относительно июля 2020 года показатель сократился на 37 кв. м или на 32,3%. Это максимальное снижение средней площади за пять лет среди всех сегментов. Причина заключается в том, что на первичном рынке появилось много проектов с премиальным позиционированием, в которых, тем временем, преобладают квартиры малой площади.