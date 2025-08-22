Расследование начато в отношении «Казахтелекома»

По данным анализа, в 2024 году оператор связи существенно увеличил тарифы на интернет. В частности, по пакетам со скоростью до 100 Мбит/сек, 200 Мбит/сек и 500 Мбит/сек рост цен достигал 20%. В действиях компании усматриваются признаки установления монопольно высокой цены.