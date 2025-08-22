В Краснодаре опровергли слухи о возвращении аэропорта

В СМИ и соцсетях появилась информация, что международный аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в сентябре 2024 года. По данным, арендаторы торговых и сервисных зон якобы получили приглашения вернуться к деятельности.
— Аэропорт Краснодар остаётся приостановленным. Тем не менее, объект поддерживается в полной готовности, штат укомплектован, технические и инфраструктурные системы находятся в рабочем состоянии, — уточнили в компании ГК «Аэродинамика».
Напомним, аэропорт Краснодара приостановил деятельность в 2023 году из-за строительства нового железнодорожного узла и реконструкции транспортной инфраструктуры в рамках проекта высокоскоростной магистрали Москва — Краснодар.
О сроках и формате возможного возвращения воздушных перевозок будет объявлено позже — по результатам согласований с федеральными властями и транспортными ведомствами.