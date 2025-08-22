Лесоперерабатывающая компания из Приангарья ускорила производство на 40%

Лесоперерабатывающая компания «Дубрава» из Иркутской области с начала года увеличила производство на 40% при поддержке федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
С помощью экспертов регионального центра компетенций в том числе удалось сократить простои на 20%, уменьшить уровень незавершенного производства на 21% и увеличить выработку на одного сотрудника на 11%.
«“Дубрава” демонстрирует на практике, как сочетание финансовых и нефинансовых мер поддержки помогает предприятиям быстрее достигать заметных результатов и повышать эффективность работы: ранее оно получило льготный заем от Фонда развития промышленности на приобретение нового оборудования по федерально-региональной программе “Проекты лесной промышленности”», — рассказала заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.