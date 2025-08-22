Ричмонд
С приходом осени Минск вводит лицензирование на вывоз яблок

На полгода, начиная с первого осеннего месяца, в Беларуси вводится лицензирование на вывоз яблок, предупредили в руководстве кабинета министров, ссылаясь на соответствующее постановление главы правительства, подчеркнув, что оно принято «в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме».

Источник: РИА "Новости"

Впредь, судя по тексту документа, вывоз этой продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Синеокой будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минсельхозпродом, областным руководством и столичной мэрией.

При этом, уточняется в постановлении, решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами, исходя из оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в республике и потребности в ней на момент согласования лицензии.