С приходом осени Минск вводит лицензирование на вывоз яблок

Впредь, судя по тексту документа, вывоз этой продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Синеокой будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по согласованию с Минсельхозпродом, областным руководством и столичной мэрией.
При этом, уточняется в постановлении, решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами, исходя из оценки соотношения свободных ресурсов этой продукции в республике и потребности в ней на момент согласования лицензии.