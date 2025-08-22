Производство самосвалов БАЗ начнется в Шушарах в 2025 году

В промзоне Шушары началась реализация масштабного инвестпроекта по серийному выпуску полноприводных грузовиков БАЗ гражданского назначения. Общий объем инвестиций в производство спецтехники повышенной проходимости составит 6,5 млрд рублей.
Как сообщили «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на комитет по промышленной политике северной столицы, производство развернут на площадях бывшего завода Scania и MAN, которые арендует специально созданное АО «Романов». Запуск конвейера запланирован на 2025 год в рамках СПИК с властями города и Минпромторгом.
— Уже в этом году компания намерена выпустить первые 200 автомобилей модельного ряда, включающего шасси, самосвалы и седельные тягачи, — пишет издание.
В настоящее время предсерийные образцы проходят финальные испытания в условиях, максимально приближенных к экстремальным: специалисты проверяют устойчивость машин под нагрузкой и их поведение на тяжелом бездорожье. Ожидается, что проект не только импортозаместит технику для работы в сложных условиях, но и принесет в бюджет порядка 18 млрд рублей налоговых отчислений.