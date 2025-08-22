Производство самосвалов БАЗ начнется в Шушарах в 2025 году

В настоящее время предсерийные образцы проходят финальные испытания в условиях, максимально приближенных к экстремальным: специалисты проверяют устойчивость машин под нагрузкой и их поведение на тяжелом бездорожье. Ожидается, что проект не только импортозаместит технику для работы в сложных условиях, но и принесет в бюджет порядка 18 млрд рублей налоговых отчислений.