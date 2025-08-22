Стабилизировать ситуацию с бензином в Севастополе обещают до вечера пятницы

Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь, — написал он в своем Telegram-канале.
В Севастополе с рабочим визитом находится заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак.
Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.
Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв «Нахимовская». Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания «Россети».
А для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием, которое сегодня отвечает за энергоснабжение Фиолента, мы подготовили ряд предложений, связанных с инвестиционной программой «Севастопольэнерго» — нашей главной сетевой компанией, — сообщил губернатор, отметив, что профильное министерство в целом одобрило эту инвестиционную программу.
Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив.
В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС». источник: РИА Новости Крым.