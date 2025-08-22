Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стабилизировать ситуацию с бензином в Севастополе обещают до вечера пятницы

95-й бензин на автозаправочных станциях в Севастополе появится в пятницу вечером, бензовозы уже в пути.

Об этом по итогам двусторонней встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Например, сейчас на заправках в городе 92-й и дизель есть везде, а вот с 95-м возникли перебои. Александр Валентинович (Новак) заверил, что Министерство энергетики Российской Федерации ежедневно занимается вопросом по обеспечению в целом Крыма и Севастополя необходимым количеством бензина, дизельного топлива. 95-й появится завтра вечером, бензовозы уже на пути в Севастополь, — написал он в своем Telegram-канале.

В Севастополе с рабочим визитом находится заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Валентинович Новак.

Также он отметил, что на встрече были обговорены объемы топлива, которые необходимы региону сейчас, в периоды пикового посещения туристами, когда его потребление растет.

Кроме того, Развожаев доложил Новаку, что для того, чтобы решить проблему Фиолента и обеспечить бесперебойное электроснабжение Гагаринского, Балаклавского, Нахимовского районов, необходимо построить новую подстанцию 330 Кв «Нахимовская». Она позволит сделать понижающие подстанции, в том числе и для Фиолента. Выполнять работы будет госкомпания «Россети».

А для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде, пока не решился вопрос с предприятием, которое сегодня отвечает за энергоснабжение Фиолента, мы подготовили ряд предложений, связанных с инвестиционной программой «Севастопольэнерго» — нашей главной сетевой компанией, — сообщил губернатор, отметив, что профильное министерство в целом одобрило эту инвестиционную программу.

Ранее Новак поручил федеральной антимонопольной службе и Минэнерго выяснить причины резких скачков цен на топливо в новых регионах России. Также ранее Министерство топлива и энергетики Крыма сообщило о временных трудностях с доставкой топлива на полуостров через Керченский пролив.

В ведомстве отметили, что на ряде автозаправочных станций наблюдается отсутствие бензина марки Аи-95, однако «данный дефицит является незначительным по отношению к общим запасам топлива и количества АЗС». источник: РИА Новости Крым.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше