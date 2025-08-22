Новый мост длиной 23,8 метра введут в эксплуатацию в Новосибирске

Установить балки планируют в третьей декаде августа. Об этом сообщили в тг-канале мэрии Новосибирска.
Почти завершены работы на новом мостовом строении по улице Сухарной. На данный момент идут работы по укреплению конусов устоев. Основное внимание уделяют монтажу пролетного строения.
Отметим, что мост построили в 1965 году, он давно находился в аварийном состоянии. После ремонта его пропускная способность должна увеличиться. На мосту расширят пешеходную часть, а также установят освещение. Привычные маршруты передвижения сохранены.
Общая стоимость проекта — 171,7 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланировать на 2025 год. Протяженность нового моста составить 23,8 метра.