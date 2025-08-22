Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда

Напомним, базовую пенсию получают все пенсионеры, а солидарная выплата положена только тем, у кого есть трудовой стаж до 1998 года. В 2025 году размер базовой пенсии колеблется от 32 360 до 50 851 тенге. «Минимальная» солидарная выплата при полном стаже составляет 62 771 тенге. Для этого мужчина должен иметь 25 лет стажа, а женщина — 20 лет (считая период до 1998 года).