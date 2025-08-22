Фермеры смогут арендовать дроны для работы на полях

Для получения услуги необходимо будет оставить заявку на Агропортале. Через него также заключается договор и проводится оплата. При этом использование дронов с высотой полета до 30 м разрешается на территориях, согласованных с ведомствами. Разрешение выдается на один год.
На портале также введут возможность оформления договоров аренды земель, госрегистрации участков. Услуги будут доступны с начала декабря нынешнего года.
С начала марта будущего года на платформе запустят услугу по подаче заявок на изменение статуса с/х земель и их онлайн-мониторинг.