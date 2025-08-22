Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фермеры смогут арендовать дроны для работы на полях

Аграрии Узбекистана могут воспользоваться услугами дронов и робототехники и других устройств, следует из указа главы государства Шавката Мирзиёева.

Для получения услуги необходимо будет оставить заявку на Агропортале. Через него также заключается договор и проводится оплата. При этом использование дронов с высотой полета до 30 м разрешается на территориях, согласованных с ведомствами. Разрешение выдается на один год.

На портале также введут возможность оформления договоров аренды земель, госрегистрации участков. Услуги будут доступны с начала декабря нынешнего года.

С начала марта будущего года на платформе запустят услугу по подаче заявок на изменение статуса с/х земель и их онлайн-мониторинг.