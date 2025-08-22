Ростовские власти объяснили причины изменения проекта скоростного трамвая

Кроме того, в документах говорится, что некоторые трамвайные линии хотят расширить. Это затронет два участка: на Жданова между улицами Ерёменко и Ткачёва, а также на Солженицына — так же между Ерёменко и Ткачёва. Такие меры необходимы, поскольку предварительные обследования и расчёты показали, что сейчас эти места слишком узкие для размещения рельсов, остановок, трубопроводов и сохранения существующей автомобильной дороги.