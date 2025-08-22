Ричмонд
Ростовские власти объяснили причины изменения проекта скоростного трамвая

Об этом сообщается на сайте администрации города.

Власти Ростова намерены внести изменения в проекты планировки и межевания территории под уже проложенными путями скоростного трамвая в микрорайоне Левенцовка. Об этом сообщается на портале администрации города.

Как следует из опубликованных документов, планируется скорректировать участок от Жданова до Малиновского. В пояснительной записке сказано, что предложения по реконструкции линейных объектов связаны «с изменением их местоположения: водопроводная сеть, канализационная сеть, газопровод среднего давления, сети теплоснабжения, сети связи, кабельные линии».

Кроме того, в документах говорится, что некоторые трамвайные линии хотят расширить. Это затронет два участка: на Жданова между улицами Ерёменко и Ткачёва, а также на Солженицына — так же между Ерёменко и Ткачёва. Такие меры необходимы, поскольку предварительные обследования и расчёты показали, что сейчас эти места слишком узкие для размещения рельсов, остановок, трубопроводов и сохранения существующей автомобильной дороги.