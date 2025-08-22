В Сочи под контролем приставов разобрали шесть незаконных домов

Семеро местных жителей возводили эти постройки без разрешений, за что суд принял решение о сносе зданий. После возбуждения исполнительных производств приставы дали должникам время на добровольный демонтаж, но поскольку владельцы не выполнили требование, с каждого взыскали исполнительский сбор и привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ.



Кроме того, на нарушителей было наложено ограничение на выезд за пределы России до полного исполнения судебного решения. Благодаря мерам приставов незаконные строения были демонтированы.

