Семеро местных жителей возводили эти постройки без разрешений, за что суд принял решение о сносе зданий. После возбуждения исполнительных производств приставы дали должникам время на добровольный демонтаж, но поскольку владельцы не выполнили требование, с каждого взыскали исполнительский сбор и привлекли к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ.
Кроме того, на нарушителей было наложено ограничение на выезд за пределы России до полного исполнения судебного решения. Благодаря мерам приставов незаконные строения были демонтированы.
В Сочи под контролем приставов разобрали шесть незаконных домов
В Сочи под контролем судебных приставов ГМУ ФССП России были снесены шесть одноэтажных домов, построенных незаконно на земельных участках, принадлежащих государству. Общая площадь самостроев — 144 квадратных метра, они находились в Хостинском районе города-курорта.
