Инфляция в Новосибирской области снизилась до годового минимума

Сегмент услуг продолжает дорожать: рост связан с июльской индексацией тарифов ЖКХ, повышением цен на бытовые услуги и аренду жилья. Однако отдых в санаториях и на базах отдыха стал доступнее благодаря акциям и сезонным скидкам.