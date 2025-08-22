Инфляция в Новосибирской области снизилась до годового минимума

В июле рост цен в регионе составил всего 0,1% по сравнению с июнем — это самый низкий показатель за последний год.
Инфляция в Новосибирской области в июле замедлилась до минимального уровня за год: прирост цен составил лишь 0,1% к июню, сообщают в Росстате.
Снижение обеспечило удешевление продуктов питания. Сильнее всего упали цены на яйца, сметану и кисломолочную продукцию благодаря сезонному росту производства и поставкам из других регионов. Одновременно выросла стоимость кофе — на фоне неурожая и подорожания логистики.
Цены на непродовольственные товары в целом остались стабильными. Подорожали смартфоны, телевизоры, бытовая химия и косметика, но снизились в цене триммеры, компьютеры, техника и автомобили иностранного производства — из-за укрепления рубля и сокращения спроса.
Сегмент услуг продолжает дорожать: рост связан с июльской индексацией тарифов ЖКХ, повышением цен на бытовые услуги и аренду жилья. Однако отдых в санаториях и на базах отдыха стал доступнее благодаря акциям и сезонным скидкам.