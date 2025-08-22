Ричмонд
Из Магнитогорска в Башкирию запустили два новых автобуса

Челябинская область продолжает наращивать транспортные связи с соседями.

Источник: Freepik

Недавно было решено запустить два небольших автобуса из Магнитогорска в сельские районы Башкортостана и международный аэропорт.

На новых маршрутах № 9041 (Магнитогорск-Красная Башкирия-аэропорт) и № 9498 (Магнитогорск-Красная Башкирия-Аскарово) действуют льготы для несовершеннолетних. К тому же стоимость проезда достаточно низкая, относительно остальных вариантов.

«Тарифы межрегиональные с 50-процентной скидкой для детей. Добраться до аэропорта или уехать оттуда на автобусе гораздо дешевле, чем на такси. Автобусы следуют согласно установленному расписанию, каждый час», — рассказал начальник управления транспорта и коммунального хозяйства администрации Магнитогорска Роман Родионов.

Проезд можно оплачивать картой или наличкой в кассах городского автовокзала. Дорога из города в аэропорт будет стоить 110 рублей, в село Красная Башкирия — 90 рублей, а в Аскарово — 150 рублей.

Машины оборудованы всем необходимым для безопасных поездок. В пресс-службе администрации Магнитогорска уточнили, что автобусы подключены к системе ГЛОНАСС, имеют камеры видеонаблюдения и тахографы.