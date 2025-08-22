Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Росатом» подготовит специалистов для работы на первой в Казахстане АЭС — Лихачев

Также они будут тренироваться на действующих блоках «Росатома».

Источник: Росатом

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация специалистов для работы на первой в Казахстане АЭС.

В интервью журналисту Акмарал Баталовой на канале «Купол юрты» он отметил, что речь идет о 1 500 — 2 000 специалистов именно для серьезной работы на АЭС.

«Подготовить их за 5−7 лет не представит никакого труда даже самому Казахстану. Но эта работа будет частью наших обязательств. Соответствующая цифра будет прописана в контракте, и мы подготовим, в том числе и через бесплатные квоты в наших вузах, необходимое количество специалистов», — заявил Лихачев.

Они будут тренироваться на действующих блоках «Росатома». Возможно, кто-то из будущих специалистов будет отправлен на стажировку в Турцию, когда блок там будет уже действовать, сказал он. А кто-то может стажироваться в Беларуси.