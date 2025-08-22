«Росатом» подготовит специалистов для работы на первой в Казахстане АЭС — Лихачев

АСТАНА, 22 авг — Sputnik. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация специалистов для работы на первой в Казахстане АЭС.
В интервью журналисту Акмарал Баталовой на канале «Купол юрты» он отметил, что речь идет о 1 500 — 2 000 специалистов именно для серьезной работы на АЭС.
«Подготовить их за 5−7 лет не представит никакого труда даже самому Казахстану. Но эта работа будет частью наших обязательств. Соответствующая цифра будет прописана в контракте, и мы подготовим, в том числе и через бесплатные квоты в наших вузах, необходимое количество специалистов», — заявил Лихачев.
Они будут тренироваться на действующих блоках «Росатома». Возможно, кто-то из будущих специалистов будет отправлен на стажировку в Турцию, когда блок там будет уже действовать, сказал он. А кто-то может стажироваться в Беларуси.