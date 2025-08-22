В Ростовской области предложили повысить налог для мигрантов

— Людям негде работать, они все равно будут ехать. Если мы запретим официально произойдет увеличение незаконных работников. Работодателям все равно нужно рабочая сила, и, если они не смогут сделать это официально, они могут пойти на риск, несмотря на очень большие штрафы. За каждого — до 1 млн рублей можно заплатить штраф, — отметила Виктория Григорьева.