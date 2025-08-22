В Ростовской области предложили повысить налог для мигрантов

В Ростовской области правоохранители предложили повысить налог для работающих мигрантов. Об этом на пресс-конференции рассказала врио начальника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД, подполковник полиции Виктория Григорьева.
— Мы входим в двадцатку тех, у кого пока наименьший коэффициент. Например, в Красноярском крае смогли убедить своего руководителям региона, у них там порядка 18 тысяч рублей. Сейчас мы тоже с этой инициативой выходим, — сообщила Виктория Григорьева.
Представитель МВД при этом отметила, что с повышение налога несет как хорошее, так и плохое.
— Людям негде работать, они все равно будут ехать. Если мы запретим официально произойдет увеличение незаконных работников. Работодателям все равно нужно рабочая сила, и, если они не смогут сделать это официально, они могут пойти на риск, несмотря на очень большие штрафы. За каждого — до 1 млн рублей можно заплатить штраф, — отметила Виктория Григорьева.
При этом ожидается, что с повышением налоговой платы качество и профессионализм приезжих работников должны увеличиваться. В таких случаях специалистам «будут готовы платить более высокую зарплату для того, чтобы они оплачивали свой налоговый взнос, который далее пойдет на развитие региона».