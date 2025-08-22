Школам Волгоградской области передали новые автобусы

Новые школьные автобусы полностью соответствуют всем требованиям к перевозке детей. Они оборудованы ограничителем скорости, системой, предотвращающей движение при открытых или незакрытых дверях, а также полками для портфелей и рюкзаков. Кроме того, в автобусах установлены кнопки для вызова водителя, замки на задних дверях, аварийные вентиляционные люки, тахографы и система навигации ГЛОНАСС/GPS.