Школам Волгоградской области передали новые автобусы

Современный транспорт оснащен ограничителем скорости, блокировкой дверей при их открытии, полками для портфелей, кнопкой вызова водителя, аварийными люками, системой ГЛОНАСС и другими функциями.

Как сообщили в администрации Волгоградской области, к началу учебного года в 15 школ региона поступит 21 новый автобус.

Передача транспортных средств состоялась 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, на августовском педагогическом совете «Система образования Волгоградской области: стратегия, действия, результат», который проходит на базе военно-патриотического лагеря «Авангард».

Новые школьные автобусы полностью соответствуют всем требованиям к перевозке детей. Они оборудованы ограничителем скорости, системой, предотвращающей движение при открытых или незакрытых дверях, а также полками для портфелей и рюкзаков. Кроме того, в автобусах установлены кнопки для вызова водителя, замки на задних дверях, аварийные вентиляционные люки, тахографы и система навигации ГЛОНАСС/GPS.

Стоит отметить, что в Волгоградской области школьными автобусами пользуются на ежедневной основе свыше 11,1 тыс. детей. При этом общая протяженность 642 маршрутов, по которым курсирует школьный транспорт, составляет 8 тыс. километров.

Обновление материально-технической базы образовательных учреждений будет продолжаться и дальше. В частности, до конца текущего года новые автобусы получат еще 10 школ региона.

По словам заместителя губернатора Волгоградской области Ларисы Савиной, обеспечение образовательных учреждений всем необходимым для эффективного, удобного и безопасного обучения является приоритетной задачей, поставленной главой региона Андреем Бочаровым, и осуществляется как в рамках национального проекта «Молодежь и дети», так и других федеральных и региональных программ.