«Ростех» заключил 11 контрактов на казанские Ту-214

Госкорпорация «Ростех» подтвердила наличие 11 твердых контрактов на поставку пассажирских самолетов Ту-214, производимых на Казанском авиационном заводе.

Источник: Аргументы и факты

Глава корпорации Сергей Чемезов признал сдвиг сроков поставок, но подчеркнул уникальность российского авиастроительного проекта.

«Ни одна авиастроительная корпорация мира не сможет повторить создание полного цикла производства самолетов в такие сроки и в одиночку» — заявил Чемезов в интервью РИА Новости. Он отметил, что Россия стала единственной страной, самостоятельно создавшей всю линейку пассажирских самолетов в современных условиях.

Ранее на коллегии Минпромторга Татарстана сообщалось о 23 законтрактованных самолетах Ту-214. На модернизацию производственных мощностей планируется направить 90 миллиардов рублей. Первый самолет ожидается в 2026 году после соответствующего поручения премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, глава «Ростеха» Сергей Чемезов удостоен звания почетного гражданина Казани.

