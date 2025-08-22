«Ростех» заключил 11 контрактов на казанские Ту-214

«Ни одна авиастроительная корпорация мира не сможет повторить создание полного цикла производства самолетов в такие сроки и в одиночку» — заявил Чемезов в интервью РИА Новости. Он отметил, что Россия стала единственной страной, самостоятельно создавшей всю линейку пассажирских самолетов в современных условиях.