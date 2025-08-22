«Ростех» заключил 11 контрактов на казанские Ту-214

Глава корпорации Сергей Чемезов признал сдвиг сроков поставок, но подчеркнул уникальность российского авиастроительного проекта.
«Ни одна авиастроительная корпорация мира не сможет повторить создание полного цикла производства самолетов в такие сроки и в одиночку» — заявил Чемезов в интервью РИА Новости. Он отметил, что Россия стала единственной страной, самостоятельно создавшей всю линейку пассажирских самолетов в современных условиях.
Ранее на коллегии Минпромторга Татарстана сообщалось о 23 законтрактованных самолетах Ту-214. На модернизацию производственных мощностей планируется направить 90 миллиардов рублей. Первый самолет ожидается в 2026 году после соответствующего поручения премьер-министра Михаила Мишустина.
Напомним, глава «Ростеха» Сергей Чемезов удостоен звания почетного гражданина Казани.