В Ростовской области дорожают говядина и баранина

Во второй половине 2025 года жителей России ожидает значительное подорожание мяса. Согласно данным Росстата, цена на говядину и баранину может увеличиться на 12−15% по сравнению с прошлым годом. В Ростовской области также ожидается умеренное повышение цен на эти виды мяса.

Источник: Коммерсантъ

По данным Ростовстата на 21 августа 2025 года, килограмм говядины в Ростовской области в среднем стоил 625,6 ₽, что немного выше январского показателя (624,4 ₽/кг). Самые высокие цены наблюдались в Таганроге (643,7 ₽/кг), Шахтах (637,2 ₽/кг), Милерово (632 ₽/кг) и Ростове-на-Дону (627,8 ₽/кг). Самая низкая цена на говядину была зафиксирована в Волгодонске — 596 ₽/кг.

Средняя стоимость килограмма баранины в регионе составила 786 ₽ Самая высокая цена на мясо барана зафиксирована в Таганроге — 808 ₽/кг. В Ростове его можно приобрести за 778 ₽/кг, Миллерово — 775 ₽/кг, Волгодонске по 765 ₽/кг.

«Главная причина роста стоимости — сокращение производства на фоне увеличивающихся затрат и длительного производственного цикла. От рождения теленка до убоя проходит около 25 месяцев, тогда как свиней можно вырастить за 10 месяцев. Поэтому фермеры предпочитают разведение свиней и птицы, которые быстрее достигают убойного веса», — комментируют в минсельхозе.

По информации Росстата, за 2024 год поголовье крупного рогатого скота в России уменьшилось на 4,9%, овец — на 5%. При этом затраты на производство говядины увеличились на 30%, баранины — на 38%.

Аналитики отмечают, что говядина постепенно становится премиальным товаром. Ее доля в общем объеме производства мяса в России упала с 38,7% в 2004 году до 13,6% в 2024 году.

В минсельхозе подтверждают полную самообеспеченность России мясом — показатель превышает 100%. Однако структурные изменения на рынке ведут к перераспределению производства в пользу более быстрых в выращивании видов мяса.