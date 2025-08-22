В Ростовской области дорожают говядина и баранина

Во второй половине 2025 года жителей России ожидает значительное подорожание мяса. Согласно данным Росстата, цена на говядину и баранину может увеличиться на 12−15% по сравнению с прошлым годом. В Ростовской области также ожидается умеренное повышение цен на эти виды мяса.