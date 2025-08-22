В Самаре утвердили три проекта комплексного развития жилой застройки

В границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой высоту застройки уменьшили до 19 этажей. Здесь построят детский сад на 155 мест, поликлинику на 100 посещений в смену и надземный паркинг на 100 мест. Дворовое пространство домов будет общим.