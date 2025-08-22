В Самаре утвердили три проекта комплексного развития жилой застройки

В Самаре прошло заседание градостроительного совета региона, на котором обсуждали три проекта комплексного развития жилой застройки и одобрили их реализацию.
В границах улиц Советской Армии, Тихвинской, Гастелло и Ново-Садовой высоту застройки уменьшили до 19 этажей. Здесь построят детский сад на 155 мест, поликлинику на 100 посещений в смену и надземный паркинг на 100 мест. Дворовое пространство домов будет общим.
В границах улиц Советской, Нагорной, Ставропольской, Пугачевской и проспекта Юных Пионеров будут строить дома от семи до 26 этажей. Также здесь появится школа на 1100 мест, останется вид на парковую зону.
На территории в границах улиц Свободы, Победы, Краснодонской, Вольской, проспекта Кирова и переулка Юрия Павлова решено привести планировочную структуру в соответствие с имеющейся сеткой застройки. В зоне охраны объекта культурного наследия будут дома не выше пяти этажей. Для микрорайона построят школу на 900 мест.